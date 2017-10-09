Дедуля так обрадовался выходу сборной Египта на ЧМ, что едва сдержал слезы

Сборная Египта осуществила мечту миллионов фанатов и пробилась на чемпионат мира в Россию. После игры против Конго (2:1) толпы египетских поклонников праздновали успех национальной команды на улицах Каира.

Кто-то отказался от похода на свежий воздух, но переживал за команду у телевизора. В инстаграм попало милое видео, как возрастной болельщик «фараонов» с трудом сдержал слезы после финального свистка.

Фанаты сборной Египта ждали выхода сборной на ЧМ дольше (27 лет), чем фанаты «Спартака» – чемпионства.

Всего египтяне участвовали в мировом первенстве 3 раза.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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