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Дедуля так обрадовался выходу сборной Египта на ЧМ, что едва сдержал слезы
Очень трогательный момент.
Сборная Египта осуществила мечту миллионов фанатов и пробилась на чемпионат мира в Россию. После игры против Конго (2:1) толпы египетских поклонников праздновали успех национальной команды на улицах Каира.
Кто-то отказался от похода на свежий воздух, но переживал за команду у телевизора. В инстаграм попало милое видео, как возрастной болельщик «фараонов» с трудом сдержал слезы после финального свистка.
- Фанаты сборной Египта ждали выхода сборной на ЧМ дольше (27 лет), чем фанаты «Спартака» – чемпионства.
- Всего египтяне участвовали в мировом первенстве 3 раза.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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