Eurosport
Болельщик сборной Египта с ампутированной ногой закружился в танце после выхода команды на ЧМ
Иногда футбол творит чудеса.
Сборная Египта впервые с 1990 года пробилась на чемпионат мира. «Фараоны» обеспецили себе путевку в Россию, в предпоследнем матче отбора переиграв Конго (2:1).
Победный мяч на 95-й минуте с пенальти забил Мохамед Салах, после чего фанаты египтян взорвались радостью. Один из наблюдавших за матчем с инвалидного кресла парней не удержался и закружился в победном танце.
- Всего египтяне участвовали в мировом первенстве 3 раза.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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