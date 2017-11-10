Сенегал поедет в Россию на чемпионат мира

В матче отборочного турнира сенегальцы на выезде в переигровке победили ЮАР со счетом 2:0 и стали победителями группы D за тур до конца.

На 12-й минуте счет в матче открыл нападающий «Вест Хэма» Диафра Сахо, а на 38-й минуте полузащитник ЮАР Тамсанга Мхизе отправил мяч в собственные ворота.

12 ноября 2016 года сборная ЮАР обыграла сенегальцев со счетом 2:1. Но результат той встречи был аннулирован, поскольку арбитр матча Джозеф Одатей Лэмпти был признан виновным в незаконном влиянии на результат игры и пожизненно дисквалифицирован.

Сенегал стал 24-м участником финальной стадии чемпионата мира и третьим – от Африки.

Последний раз сборная Сенегала выходила на чемпионат мира в 2002 году, где дошла до четвертьфинала.

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