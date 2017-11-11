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Тунис и Марокко отобрались на ЧМ-2018
С Африкой теперь все понятно.
Отборочный турнир ЧМ-2018 в зоне Африка завершился тремя решающими матчами.
Лидеры группы С Кот-д’Ивуар и Марокко разыграли билет в Россию в очном противостоянии. Марокканцы играли на выезде, но все равно одержали победу со счетом 2:0 благодаря мячам Набиля Дирара (25-я минута) и Мехди Бенатиа (30).
Судьба группы А решалась в параллельных матчах ДР Конго – Гвинея и Тунис – Ливия. Конголезцы победили 3:1, но для первого места им нужно было поражение Туниса. «Карфагенские орлы» в итоге ограничились нулевой ничьей.
- Марокко выступит на ЧМ впервые с 1998 года. Тунис – впервые с 2006 года.
- Ранее путевки от Африки завоевали Нигерия, Сенегал и Египет.
- Из пяти африканских участников ЧМ-2018 только Нигерия выступила четыре года назад в Бразилии.
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