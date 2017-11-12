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Сборная Марокко установила рекорд, не пропустив ни разу в отборочном турнире ЧМ-2018
Вот что значит идеальная оборона.
Сборная Марокко установила рекорд квалификаций к чемпионатам мира.
В шести матчах отборочного турнира африканская команда не пропустила ни разу и забила 11 мячей.
Для участия в турнире осталось определить еще 6 команд. Место в финальной части себе обеспечила только Хорватия. На выход этой команды на ЧМ принимаются ставки с самым низким коэффициентом. Небольшое преимущество над соперником имеют так же Швейцария и Швеция.
- Сборная Марокко квалифицировалась на чемпионат мира в Россию.
- Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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