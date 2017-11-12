Сборная Марокко установила рекорд, не пропустив ни разу в отборочном турнире ЧМ-2018

Сборная Марокко установила рекорд квалификаций к чемпионатам мира.

В шести матчах отборочного турнира африканская команда не пропустила ни разу и забила 11 мячей.

Для участия в турнире осталось определить еще 6 команд. Место в финальной части себе обеспечила только Хорватия. На выход этой команды на ЧМ принимаются ставки с самым низким коэффициентом. Небольшое преимущество над соперником имеют так же Швейцария и Швеция.

Сборная Марокко квалифицировалась на чемпионат мира в Россию.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме