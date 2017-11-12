Getty Images
Марокканские фанаты разгромили Брюссель и ранили 22 полицейских после выхода сборной на ЧМ
Бельгискому городу приходится несладко.
Сборная Марокко впервые с 1998 года отобралась на чемпионат мира, что вызвало восторг у фанатов.
Порядка 1500 марокканцев вышли на улицы Брюсселя, чтобы отметить событие, но не все вели себя прилично. Около 300 человек устроили беспорядки: они громили магазины и поджигали автомобили. Полицейские применили против хулиганов водометы, но 22 из них получили травмы в результате ответной атаки.
- В Брюсселе проживает 100 тысяч выходцев из Марокко.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте