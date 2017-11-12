Марокканские фанаты разгромили Брюссель и ранили 22 полицейских после выхода сборной на ЧМ

Сборная Марокко впервые с 1998 года отобралась на чемпионат мира, что вызвало восторг у фанатов.

Порядка 1500 марокканцев вышли на улицы Брюсселя, чтобы отметить событие, но не все вели себя прилично. Около 300 человек устроили беспорядки: они громили магазины и поджигали автомобили. Полицейские применили против хулиганов водометы, но 22 из них получили травмы в результате ответной атаки.

В Брюсселе проживает 100 тысяч выходцев из Марокко.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме