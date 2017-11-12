Из 11 игроков, принесших Марокко путевку на ЧМ-2018, 10 родились и росли в Европе

11 ноября сборная Марокко обыграла на выезде Кот-д’Ивуар со счетом 2:0 и впервые с 1998 года пробилась на ЧМ.

Из 11 футболистов стартового состава только защитник Набиль Дирар родился в Марокко, но уже в детстве он переехал в Бельгию и выступал за местные академии.

По четыре футболиста родились в Голландии и Франции, еще двое – в Испании. Все они воспитывались в европейских клубах по месту рождения.

Сборная Марокко установила рекорд квалификаций ЧМ, не пропустив ни одного гола. В шести матчах марокканцы одержали три победы, а три другие игры завершились нулевыми ничьими.

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