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Из 11 игроков, принесших Марокко путевку на ЧМ-2018, 10 родились и росли в Европе

Из 11 игроков, принесших Марокко путевку на ЧМ-2018, 10 родились и росли в Европе
Eurosport

38 мин. назад

Как создать сильную сборную без собственных школ и натурализации.

11 ноября сборная Марокко обыграла на выезде Кот-д’Ивуар со счетом 2:0 и впервые с 1998 года пробилась на ЧМ.

Из 11 футболистов стартового состава только защитник Набиль Дирар родился в Марокко, но уже в детстве он переехал в Бельгию и выступал за местные академии.

По четыре футболиста родились в Голландии и Франции, еще двое – в Испании. Все они воспитывались в европейских клубах по месту рождения.

  • Сборная Марокко установила рекорд квалификаций ЧМ, не пропустив ни одного гола. В шести матчах марокканцы одержали три победы, а три другие игры завершились нулевыми ничьими.

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