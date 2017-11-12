Хаким Зиех в 2015 году предпочел Марокко Голландии, и Марко ван Бастен назвал его тупым

В 2015 году будущий полузащитник «Аякса» Хаким Зиех делал сложнейший выбор в карьере. Этнический марокканец родился и всю жизнь выступал в Голландии, на юниорском и молодежном уровне представлял «оранье».

Но в итоге Зиех принял предложение Королевской марокканской футбольной федерации и дебютировал за сборную исторической родины.

В мае 2016 года легендарный голландец Марко ван Бастен, комментируя решение Зиеха, не скупился на оскорбления:

«Насколько тупым ты должен быть, чтобы выбрать Марокко, когда у тебя отличные шансы заиграть за Голландию».

Спустя полтора года Зиех помог «атласским львам» впервые за 20 лет отобраться на ЧМ, а голландцы посмотрят турнир по телевизору и интернету.

В решающем матче квалификации марокканцы обыграли Кот-д’Ивуар со счетом 2:0.

Из 11 игроков стартового состава только Набиль Дирар родился в Марокко, а не в Европе, но и он в раннем возрасте переехал в Бельгию.

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