«Заткнись, ты – враг сборной». Тренер Алжира отталалаял журналиста

В товарищеском матче Алжир разгромил команду Центральноафриканской Республики со счетом 3:0. Во время послематчевой пресс-конференции известный в Алжире журналист и комментатор Маамар Джеббур спросил вингера «Лестера» Рияда Мареза, с чем связан спад в игре команды, которая не попала в финальную часть ЧМ-2018.

Такой вопрос возмутил главного тренера Рабаха Маджера. «Рияд, дай мне две секунды. Господин Джеббур, народный журналист, ты – враг национальной команды. Ты – враг национальной команды, – заявил Маджер, после чего обратился к другим журналистам в комнате. – Я говорю это при всех. Слушайте меня все. Я уважаю всех вас, кроме него. Тебя я не уважаю. Заткнись! Заткнись! Заткнись! Заткнись! Уходи на пенсию и дай делать работу следующему поколению».

58-летний Маджер возглавил сборную в октябре, и помимо победы над Центральноафриканской Республикой под его руководством национальная команда сыграла вничью с Нигерией (1:1).

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