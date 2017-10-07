США
Завершено
0
4
-
0
0
2:35
07.10.17
Орландо Сити Стэдиум
Панама
    ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ • 5-й раунд
    Групповая стадия
    • 2-ой тайм
    • США
    • Панама
    • НагбеБедоя
      79'
    • АлтидорДемпси
      71'
    • Вуд
      63'
    • ПересАрройо
      60'
    • ПалисикМаккарти
      57'
    • Мурильо
      48'
    • Перерыв
    • США
    • Панама
    • БалойЭскобар
      45'
    • 1-ый тайм
    • США
    • Панама
    • Алтидор (P)
      43'
    • Купер
      42'
    • Балой
      34'
    • БарсенасКупер
      26'
    • Алтидор
      19'
    • Палисик
      8'
    Перед матчем

    Онлайн
    США - Панама
    ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ - 7 октября 2017

    Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем США – Панама на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:35 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Брюс Арена или Эрнан Дарио Гомес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче США – Панама? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются США и Панама, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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