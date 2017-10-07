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- 2-ой тайм
- НагбеБедоя79'
- АлтидорДемпси71'
- Вуд63'
- ПересАрройо60'
- ПалисикМаккарти57'
- Мурильо48'
- Перерыв
- БалойЭскобар45'
- 1-ый тайм
- Алтидор (P)43'
- Купер42'
- Балой34'
- БарсенасКупер26'
- Алтидор19'
- Палисик8'
Перед матчем
Онлайн
США - Панама
ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ - 7 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем США – Панама на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:35 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Брюс Арена или Эрнан Дарио Гомес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче США – Панама? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются США и Панама, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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