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США - Панама

ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ - 7 октября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем США – Панама на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:35 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Брюс Арена или Эрнан Дарио Гомес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче США – Панама? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются США и Панама, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

