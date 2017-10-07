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- 2-ой тайм
- Эррера90'
- Джордж90'
- Эрнандес88'
- УинчестерCaesar86'
- Морено81'
- Лосано78'
- Молино75'
- ГарсияДжонс73'
- РейесПеральта70'
- Гонсалес68'
- Уинчестер66'
- Дос СантосВела61'
- ПолМолино61'
- АкиноЛосано56'
Перед матчем
Онлайн
Мексика - Тринидад и Тобаго
ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ - 7 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем Мексика – Тринидад и Тобаго на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:40 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хуан Карлос Осорио или Денниз Лоуренс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Мексика – Тринидад и Тобаго? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Мексика и Тринидад и Тобаго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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