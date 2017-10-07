Мексика
Завершено
0
3
-
1
0
4:40
07.10.17
Estadio Alfonso Lastras
Тринидад и Тобаго
ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ • 5-й раунд
Групповая стадия
  • 2-ой тайм
  • Мексика
  • Тринидад и Тобаго
  • Эррера
    90'
  • Джордж
    90'
  • Эрнандес
    88'
  • УинчестерCaesar
    86'
  • Морено
    81'
  • Лосано
    78'
  • Молино
    75'
  • ГарсияДжонс
    73'
  • РейесПеральта
    70'
  • Гонсалес
    68'
  • Уинчестер
    66'
  • Дос СантосВела
    61'
  • ПолМолино
    61'
  • АкиноЛосано
    56'
Перед матчем

Онлайн
Мексика - Тринидад и Тобаго
ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ - 7 октября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем Мексика – Тринидад и Тобаго на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:40 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хуан Карлос Осорио или Денниз Лоуренс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Мексика – Тринидад и Тобаго? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Мексика и Тринидад и Тобаго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0