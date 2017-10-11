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Тринидад и Тобаго - США

ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ - 11 октября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем Тринидад и Тобаго – США на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 11 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Денниз Лоуренс или Брюс Арена? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Тринидад и Тобаго – США? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Тринидад и Тобаго и США, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

