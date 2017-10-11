Тринидад и Тобаго
    -
    3:00
    11.10.17
    Ato Boldon Stadium
    США
      ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ • 5-й раунд
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Тринидад и Тобаго - США
      ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ - 11 октября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем Тринидад и Тобаго – США на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 11 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Денниз Лоуренс или Брюс Арена? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Тринидад и Тобаго – США? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Тринидад и Тобаго и США, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0