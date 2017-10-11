Онлайн

Панама - Коста-Рика

ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ - 11 октября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем Панама – Коста-Рика на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 11 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Эрнан Дарио Гомес или Оскар Рамирес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Панама – Коста-Рика? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Панама и Коста-Рика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

