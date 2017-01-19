Брайан Руис – лучший игрок КОНКАКАФ, Кейлор Навас – только третий

Нападающий «Спортинга» Брайан Руис и вратарь «Лиона» Алекс Морган получили награды лучшим игрокам КОНКАКАФ 2016 года. В голосовании участвовали тренеры с капитанами мужских и женских команд, пресса и болельщики. Морган выиграла приз во второй раз , Руис – в первый.

Были выявлены победители еще в десяти дополнительных категориях: вратари года – Кейлор Навас и Эшлин Харрис, тренеры – Оскар Рамирес и Амелия Вальверде, арбитры – Сесар Рамос Артуро и Кэрол Энн Ченнард, гол года – Хесус Корона в матче Копа Америка против Венесуэлы, сообщает официальный сайт КОНКАКАФ.

Вратарь «Реала» Кейлор Навас занял в опросе за звание лучшего игрока третье место.

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