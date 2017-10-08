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Коста-Рика квалифицировалась на ЧМ-2018
Известны уже 13 участников мундиаля.
Сборная Коста-Рики дома сыграла вничью с командой Гондураса – 1:1. На 95-й минуте от поражения костариканцев спас Кендалл Уостон.
Этого результата хватило команде Оскара Рамиреса, чтобы набрать 16 очков и гарантировать себе участие на чемпионате мира-2018.
- Коста-Рика выступит на мундиале в пятый раз.
- Прямые путевки от КОНКАКАФ получат три лидера финальной группы, а четвертую команду ждут стыки.
- Первой от Северной Америки на ЧМ-2018 квалифицировалась Мексика (21 очко). На оставшиеся путевки претендуют США (12), Панама и Гондурас (по 10).
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