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Коста-Рика квалифицировалась на ЧМ-2018

Коста-Рика квалифицировалась на ЧМ-2018
Eurosport

6 ч. назад

Известны уже 13 участников мундиаля.

Сборная Коста-Рики дома сыграла вничью с командой Гондураса – 1:1. На 95-й минуте от поражения костариканцев спас Кендалл Уостон.

Этого результата хватило команде Оскара Рамиреса, чтобы набрать 16 очков и гарантировать себе участие на чемпионате мира-2018.

  • Коста-Рика выступит на мундиале в пятый раз.
  • Прямые путевки от КОНКАКАФ получат три лидера финальной группы, а четвертую команду ждут стыки.
  • Первой от Северной Америки на ЧМ-2018 квалифицировалась Мексика (21 очко). На оставшиеся путевки претендуют США (12), Панама и Гондурас (по 10).

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ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ

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