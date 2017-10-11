США не попали на ЧМ-2018 в Россию, Панама квалифицировалась

Сборная США сенсационно проиграла на выезде команде Тринидада и Тобаго в последнем туре квалификации ЧМ-2018 – 1:2.

Сначала американец Омар Гонсалес поразил собственные ворота (17-я минута), а затем Элвин Джонс увеличил преимущество хозяев (37). США ответили лишь голом Кристиана Палисика в начале второго тайма (47).

Поражение привело к падению США с третьего на пятое место. Ниже расположились только тринидадцы. Американцы пропустят ЧМ впервые с 1986 года.

Панама вышла на третью строчку и впервые в истории завоевала путевку на мундиаль.

Гондурас сыграет в стыковых матчах с Австралией (6 и 14 ноября).

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