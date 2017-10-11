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«Наша мечта – поехать на ЧМ». Фанаты Панамы заделали баннер на русском, и это принесло удачу
Вот что великий и могучий делает.
Сборная Панамы принимала Коста-Рику в заключительном туре квалификации ЧМ-2018 (2:1). Перед игрой панамские болельщики вывесили баннер с надписью на русском языке:
«Сборная... Наша мечта... Поехать на чемпионат мира».
Мечта панамцев сбылась: их сборная, уступая после первого тайма 0:1, вырвала волевую победу. На 88-й минуте национальным героем стал центральный защитник Роман Торрес, смело бросившийся на завершение и доведший до экстаза комментатора.
- Панама – одна из двух команд, которые впервые выступят на мундиале.
- Первым дебютантом стала Исландия.
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