«Наша мечта – поехать на ЧМ». Фанаты Панамы заделали баннер на русском, и это принесло удачу

Сборная Панамы принимала Коста-Рику в заключительном туре квалификации ЧМ-2018 (2:1). Перед игрой панамские болельщики вывесили баннер с надписью на русском языке:

«Сборная... Наша мечта... Поехать на чемпионат мира».

Мечта панамцев сбылась: их сборная, уступая после первого тайма 0:1, вырвала волевую победу. На 88-й минуте национальным героем стал центральный защитник Роман Торрес, смело бросившийся на завершение и доведший до экстаза комментатора.

Панама – одна из двух команд, которые впервые выступят на мундиале.

Первым дебютантом стала Исландия.

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