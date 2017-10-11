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Президент Панамы объявил среду выходным днем в честь выхода сборной на ЧМ-2018
Потому что в это утро вся страна будет не в рабочем состоянии.
Президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил среду выходным днем в честь исторического выхода национальной команды на чемпионат мира в России.
«Завтра будет национальный праздничный день. Это исторический день для нашей страны. Завтра будет выходной день для работников частного и государственного сектора.
Занятия в частных и государственных школах тоже отменены, чтобы люди имели возможность отметить успех с семьей», – написал Варела.
- Панама вырвала победу у Коста-Рики на 88-й минуте благодаря голу Романа Торреса.
- Панамцы впервые выступят на мундиале.
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