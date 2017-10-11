Президент Панамы объявил среду выходным днем в честь выхода сборной на ЧМ-2018

Президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил среду выходным днем в честь исторического выхода национальной команды на чемпионат мира в России.

«Завтра будет национальный праздничный день. Это исторический день для нашей страны. Завтра будет выходной день для работников частного и государственного сектора.

Занятия в частных и государственных школах тоже отменены, чтобы люди имели возможность отметить успех с семьей», – написал Варела.

Панама вырвала победу у Коста-Рики на 88-й минуте благодаря голу Романа Торреса.

Панамцы впервые выступят на мундиале.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме