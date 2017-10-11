Getty Images

Президент Панамы объявил среду выходным днем в честь выхода сборной на ЧМ-2018

Президент Панамы объявил среду выходным днем в честь выхода сборной на ЧМ-2018
Р-Спорт

7 ч. назад

Потому что в это утро вся страна будет не в рабочем состоянии.

Президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил среду выходным днем в честь исторического выхода национальной команды на чемпионат мира в России.

«Завтра будет национальный праздничный день. Это исторический день для нашей страны. Завтра будет выходной день для работников частного и государственного сектора.

Занятия в частных и государственных школах тоже отменены, чтобы люди имели возможность отметить успех с семьей», – написал Варела.

  • Панама вырвала победу у Коста-Рики на 88-й минуте благодаря голу Романа Торреса.
  • Панамцы впервые выступят на мундиале.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Новички из «Лас-Вегаса» опять победили, хотя все говорили, что они пф-ф-ф-ф-ф и сельдь

03:31
Популярные видео
Радулов снова сделал что-то результативное для «Далласа», который победил «Детройт»
 556 просмотров3 ч
Анисимов перестал грустить без Панарина и приговорил «Монреаль» шайбой в большинстве
 454 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться