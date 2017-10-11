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Твиттер сборной Исландии затроллил США, сравнив численность населения стран
Самое время для шуток над неудачниками.
Сборная Исландии в отличие от США сыграет на чемпионате мира в России. После неудачи американцев в матче с Тринидад и Тобаго, оставившей их за бортом турнира, твиттер исландцев пошутил над проигравшими.
«Забавный факт: население США в 1000 раз больше, чем в Исландии. Еще один забавный факт – это неважно», – написали скандинавы.
- Сборная Исландии выиграла группу I, в которой соперничала с Хорватией, Украиной, Турцией, Финляндией и Косово.
- США не сыграют на ЧМ впервые за 32 года.
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