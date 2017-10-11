Getty Images

Твиттер сборной Исландии затроллил США, сравнив численность населения стран

Твиттер сборной Исландии затроллил США, сравнив численность населения стран
Eurosport

6 ч. назад

Самое время для шуток над неудачниками.

Сборная Исландии в отличие от США сыграет на чемпионате мира в России. После неудачи американцев в матче с Тринидад и Тобаго, оставившей их за бортом турнира, твиттер исландцев пошутил над проигравшими.

«Забавный факт: население США в 1000 раз больше, чем в Исландии. Еще один забавный факт – это неважно», – написали скандинавы.

  • Сборная Исландии выиграла группу I, в которой соперничала с Хорватией, Украиной, Турцией, Финляндией и Косово.
  • США не сыграют на ЧМ впервые за 32 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Новички из «Лас-Вегаса» опять победили, хотя все говорили, что они пф-ф-ф-ф-ф и сельдь

03:31
Популярные видео
Радулов снова сделал что-то результативное для «Далласа», который победил «Детройт»
1 177 просмотров9 ч
Анисимов перестал грустить без Панарина и приговорил «Монреаль» шайбой в большинстве
 866 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться