Панамский болбой отправил мяч в космос, чтобы помочь команде квалифицироваться на ЧМ-2018

Сборная Панамы одолела Коста-Рику (2:1) и впервые в истории пробилась на чемпионат мира.

В конце игры тянуть время панамским футболистам помогали даже болбои: один из них рванул за улетевшим в аут мячом и со всей силы выбил его из под ног игрока Коста-Рики.

Панама заняла третье место в североамериканской квалификации, опередив по разнице мячей Гондурас.

Вместе с панамцами на турнир от Конфедерации пробились Мексика и Коста-Рика.

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