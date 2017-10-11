«В США у меня больше шансов играть на ЧМ». Почему надо молчать, когда выбираешь сборную

После непопадания сборной США на чемпионат мира в России всплыла история нападающего американцев Арона Йоханссона.

В 2013-м году перед игроком встал выбор, за какую сборную выступать – за Исландию или США. Арон принял гражданство Соединенных Штатов, заявив, что там у него больше шансов играть на ЧМ, чем в Исландии.

Арон родился в США в семье студентов из Исландии. В 3 года он с семьей вернулся в Исландию.

Стоит признать, что на ЧМ Юханнссон все-таки играл: в 2014-м он ездил в составе команды в Бразилию.

На чемпионате мира 2018 сборная Арона, в отличие от Исландии, точно не сыграет.

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