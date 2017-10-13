Getty Images
Брюс Арена ушел из сборной США после невыхода на ЧМ-2018
И написал обращение к болельщикам.
Звездно-полосатые будут искать нового главного тренера.
«Тренировать национальную сборную твоей страны – это великая привилегия. Покидая этот пост сегодня, я горд и благодарен, что имел такую возможность дважды за карьеру.
Все, кто был включен в программу, отдали себя полностью, но в конце мы не отобрались. Никаких оправданий. Мы не сделали работу, и я беру ответственность на себя», – написал Арена на официальном сайте Федерации футбола США.
- Сборная США проиграла в заключительной встрече отборочного турнира команде Тринидада и Тобаго со счетом 1:2.
- Из-за этого поражения американцы не вошли в тройку сильнейших команд и не поедут на ЧМ-2018.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте