France Football: экс-тренер «ПСЖ» Лоран Блан возглавит сборную США

Федерация футбола США рассматривает кандидатуру Блана как основного претендента на должность главного тренера национальной команды. Как сообщает France Football, Блан ранее отклонил предложения из Китая, а также от «Фенербахче» и «Антальяспора».

Экс-тренер «ПСЖ» готов возглавить сборную США, если в ближайшее время ему не поступит более интересных предложений из Европы.

Ранее сборная США под руководством Брюса Арены не отобралась на чемпионат мира 2018 года, после чего тренер покинул пост.

Блан в качестве тренера трижды привел «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции, дважды выиграл с командой Кубок Франции.

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