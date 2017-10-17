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France Football: экс-тренер «ПСЖ» Лоран Блан возглавит сборную США

France Football: Блан возглавит сборную США
Eurosport

7 мин. назад

Француз сменит Брюса Арену.

Федерация футбола США рассматривает кандидатуру Блана как основного претендента на должность главного тренера национальной команды. Как сообщает France Football, Блан ранее отклонил предложения из Китая, а также от «Фенербахче» и «Антальяспора».

Экс-тренер «ПСЖ» готов возглавить сборную США, если в ближайшее время ему не поступит более интересных предложений из Европы.

  • Ранее сборная США под руководством Брюса Арены не отобралась на чемпионат мира 2018 года, после чего тренер покинул пост.
  • Блан в качестве тренера трижды привел «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции, дважды выиграл с командой Кубок Франции.

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