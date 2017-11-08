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ФИФА оштрафовала Мексику за гомофобные песни фанатов на домашних матчах отбора ЧМ

ФИФА оштрафовала Мексику за гомофобные песни фанатов на домашних матчах отбора ЧМ
Eurosport

37 мин. назадИзменено 36 мин. назад

Поклонникам начос не нравятся радужные люди.

ФИФА выписала штрафы федерации футбола Мексики за поведение фанатов: поклонники «зеленых» пели песни направленные против сексуальных меньшинств во время каждой из восьми игр отборочного турнира. ФИФА наказала Мексику на 160 тысяч долларов.

В Европе наибольшему штрафу в 150 тысяч долларов подверглась сборная Сербии: ее фанаты использовали политические знаки на матчах против Грузии и Австрии, сообщил ESPN.

  • Сборные Мексики и Сербии квалифицировались на ЧМ-2018 в России.
  • Турнир пройдет в 11 страны с 14 июня по 15 июля.

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