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ФИФА оштрафовала Мексику за гомофобные песни фанатов на домашних матчах отбора ЧМ
Поклонникам начос не нравятся радужные люди.
ФИФА выписала штрафы федерации футбола Мексики за поведение фанатов: поклонники «зеленых» пели песни направленные против сексуальных меньшинств во время каждой из восьми игр отборочного турнира. ФИФА наказала Мексику на 160 тысяч долларов.
В Европе наибольшему штрафу в 150 тысяч долларов подверглась сборная Сербии: ее фанаты использовали политические знаки на матчах против Грузии и Австрии, сообщил ESPN.
- Сборные Мексики и Сербии квалифицировались на ЧМ-2018 в России.
- Турнир пройдет в 11 страны с 14 июня по 15 июля.
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