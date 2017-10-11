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Уругвай - Боливия

ЧМ. Квалификация. Южная Америка - 11 октября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. Южная Америка. Следите за матчем Уругвай – Боливия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 11 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Оскар Табарес или Маурисио Сориа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Уругвай – Боливия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Уругвай и Боливия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

