Eurosport
Жулиано вызвали в сборную Бразилии на матчи квалификации ЧМ-2018, Давида Луиса и Халка – нет
И это неудивительно.
Главный тренер «селесао» Тите огласил заявку на ближайшие отборочные встречи.
В сборную получил вызов полузащитник «Зенита» Жулиано, занимающий первое место в списке бомбардиров Лиги Европы (8 голов). В команду не попали защитник «Челси» Давид Луис и нападающий «Шанхай СИПГ» Халк. Полностью заявка выглядит следующим образом:
- Жулиано вызывается в сборную Бразилии с 2010 года.
- У полузащитника «Зенита» 11 матчей и ни одного результативного действия за национальную команду.
- 24 марта Бразилия сыграет с Уругваем, 29 марта – против Парагвая.
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