Eurosport

Жулиано вызвали в сборную Бразилии на матчи квалификации ЧМ-2018, Давида Луиса и Халка – нет

Жулиано вызвали в сборную Бразилии на матчи квалификации ЧМ-2018, Давида Луиса и Халка – нет
Eurosport

30 мин. назад

И это неудивительно.

Главный тренер «селесао» Тите огласил заявку на ближайшие отборочные встречи.

В сборную получил вызов полузащитник «Зенита» Жулиано, занимающий первое место в списке бомбардиров Лиги Европы (8 голов). В команду не попали защитник «Челси» Давид Луис и нападающий «Шанхай СИПГ» Халк. Полностью заявка выглядит следующим образом:

  • Жулиано вызывается в сборную Бразилии с 2010 года.
  • У полузащитника «Зенита» 11 матчей и ни одного результативного действия за национальную команду.
  • 24 марта Бразилия сыграет с Уругваем, 29 марта – против Парагвая.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Кантона: «Венгер делает все, чтобы не выиграть чемпионат Англии»

03:10
Популярные видео
Обидная травма Кака, которого не выручил даже рядом стоящий Чак Норрис
3 359 просмотров6 ч
Ларин забил за «Орландо», Хованский – нет
2 815 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться