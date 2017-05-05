ФИФА отменила четырехматчевую дисквалификацию Лионеля Месси

Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Месси, против решения о дисквалификации Лионеля.

В середине апреля сообщалось, что Месси вызвали 4 мая в Цюрих для дачи объяснений, но он отказался от поездки.

Месси был дисквалифицирован на 4 матча за оскорбление бокового арбитра во встрече отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Чили.

Нападающий «Барселоны» пропустил игру Аргентины с Боливией, которую «альбиселесте» проиграли со счетом 0:2.

В оставшихся матчах Аргентина сыграет с Уругваем (31.08), Венесуэлой (05.09), Перу (05.10) и Эквадором (10.10).

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