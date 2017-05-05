AFP

ФИФА отменила четырехматчевую дисквалификацию Лионеля Месси

ФИФА отменила дисквалификацию Месси
Eurosport

Вчера в 16:53

Аргентинец поможет сборной в ближайших матчах.

Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Месси, против решения о дисквалификации Лионеля.

В середине апреля сообщалось, что Месси вызвали 4 мая в Цюрих для дачи объяснений, но он отказался от поездки.

  • Месси был дисквалифицирован на 4 матча за оскорбление бокового арбитра во встрече отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Чили.
  • Нападающий «Барселоны» пропустил игру Аргентины с Боливией, которую «альбиселесте» проиграли со счетом 0:2.
  • В оставшихся матчах Аргентина сыграет с Уругваем (31.08), Венесуэлой (05.09), Перу (05.10) и Эквадором (10.10).

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

Самый спортивный инстаграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
Популярные видео
«Блюз» царил на добиваниях и сгоняет в Нэшвилл на шестой матч серии
1 325 просмотров19 ч
Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
2 070 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться