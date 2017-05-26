EFE

«Севилья» объявила об уходе Хорхе Сампаоли в сборную Аргентины

«Севилья» объявила об уходе Сампаоли в сборную Аргентины
Eurosport

1 час назад

Аргентинец вновь покинул клубный футбол.

Все соответствующие документы будут подписаны 1 июня. «Севилья» отметила, что все стороны удовлетворены деталями соглашения. Ранее сообщалось, что испанцы требуют от Федерации футбола Аргентины 1,5 миллиона евро за уход 57-летнего специалиста.

  • В апреле из-за неудовлетворительных результатов в отборочном турнире ЧМ-2018 с поста главного тренера сборной Аргентины был уволен Эдгардо Бауса.
  • Сборная Аргентины после 14 матчей с 22 очками занимает пятое место в отборочном турнире зоны Южноамериканской конфедерации футбола.
  • В следующем матче квалификации аргентинцы 31 августа сыграют в гостях с Уругваем.
  • Сампаоли возглавлял «Севилью» с лета 2016 года. В сезоне-2016/17 под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате Испании.

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