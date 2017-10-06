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Аргентина сыграла вничью с Перу и опустилась на шестое место в таблице квалификации ЧМ-2018

Аргентина сыграла вничью с Перу и опустилась на шестое место в таблице
Eurosport

Вчера в 09:01

Сборная Лионеля Месси находится в шаге от непопадания на турнир в России.

Сборная Аргентины дома сыграла вничью с Перу в рамках квалификации ЧМ-2018 в России.

Аргентинцы не выиграли четвертый матч подряд и опустились на шестое место в таблице, отставая от Перу по дополнительным показателям. Судьба Аргентины решится в последней встрече, где ей необходимо побеждать Эквадор. В случае успеха аргентинцев неудачник матча Перу – Колумбия останется шестым и не поедет на чемпионат мира.

  • Сборная Аргентины сама не забивает в чужие ворота с 25 марта 2017 года.
  • В последних четырех играх «альбиселесте» нанесли по чужим воротам 72 удара, но забили лишь раз благодаря автоголу.

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