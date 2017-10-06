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Мощное фото бразильцев с кислородными масками после матча с Боливией, которое выглядит страшно
Пентакампеоны стали очередной жертвой выезда в Боливию.
Сборная Бразилии сыграла вничью с Боливией в отборочном матче ЧМ-2018 – 0:0.
После игры в твиттере появилась фотография гостей, которые возвращались к нормальному состоянию с помощью кислородных масок.
- Матч прошел на стадионе «Эрнандо Силес», расположенный на высоте 3600 метров над уровнем моря.
- Сборная Бразилии первой обеспечила себе участие на ЧМ-2018.
- Боливия идет предпоследней в группе и не имеет шансов квалифицироваться на турнир.
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