Аргентина нанесла 73 удара с момента последнего гола

У сборной Аргентины проблемы в атаке, но не кадровые. Их трудности связаны с реализацией: команда Лионеля Месси не может забить уже на протяжении 73 ударов по воротам.

В последний раз в квалификационном раунде ЧМ-2018 Аргентина забивала в ворота Чили 24 марта. Это сделал Лионель Месси с пенальти. После этого была неудача с Боливией (0:2), нулевые ничьи с Уругваем и Перу, а также ничья с Венесуэлой – 1:1, но и в этом матче Аргентина забила благодаря автоголу, а не удару в створ.

С момента гола в ворота Чили Аргентина нанесла 73 удара (заблокированные и удары мимо не считаются) и не забила ни однго мяча.

Последний гол за Аргентину в квалификационных матчах, который забил не Лионель Месси, случился 16 ноября 2016 года в игре с Колумбией.

Помимо Лионеля, в той встрече отличились Анхель ди Мария и Лукас Пратто (3:0).

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