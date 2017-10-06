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Бразильцы зачем-то стащили игрока сборной Боливии для командного фото

Бразильцы зачем-то стащили игрока сборной Боливии для командного фото
Eurosport

17 ч. назад

Когда-то Марсело Морено играл вместе с ними.

В матче квалификации ЧМ-2018 Бразилия встречалась с Боливией. Перед началом игры состоялся традиционный фотосет, но что-то в нем было не так.

Нападающий сборной Боливии Марсело Морено оказался в одном кадре с «селесао», его обнимали Миранда и Ренато Аугусто.

Оказалось, бразильцы намеренно пригласили Морено сфотографироваться. Боливиец выступал за Бразилию 1987 года рождения до 20 лет и пересекался со многими звездами «селесао».

  • Бразилия и Боливия завершили матч вничью – 0:0.
  • Бразильцы уже гарантировали участие на ЧМ-2018, боливийцы без шансов на мундиаль идут девятыми в таблице квалификации.

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