Бразильцы зачем-то стащили игрока сборной Боливии для командного фото

В матче квалификации ЧМ-2018 Бразилия встречалась с Боливией. Перед началом игры состоялся традиционный фотосет, но что-то в нем было не так.

Нападающий сборной Боливии Марсело Морено оказался в одном кадре с «селесао», его обнимали Миранда и Ренато Аугусто.

Оказалось, бразильцы намеренно пригласили Морено сфотографироваться. Боливиец выступал за Бразилию 1987 года рождения до 20 лет и пересекался со многими звездами «селесао».

Бразилия и Боливия завершили матч вничью – 0:0.

Бразильцы уже гарантировали участие на ЧМ-2018, боливийцы без шансов на мундиаль идут девятыми в таблице квалификации.

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