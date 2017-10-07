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Бразильские фанаты призывают сборную проиграть Чили и лишить Аргентину ЧМ-2018

Бразильские фанаты призывают сборную проиграть Чили и лишить Аргентину ЧМ-2018
Eurosport

21 ч. назад

Торсида хочет отомстить Лионелю Месси за Неймара.

Бразильские болельщики намерены болеть против родной команды в заключительном матче квалификации ЧМ-2018 против Чили. Логика торсиды проста: Чили – один из главных конкурентов Аргентины за попадание на мундиаль.

С этой целью бразильцы запустили хэштег #EntregaBrasil (Сдавайся, Бразилия), в сообщениях с которым они призывают пентакампеонов проиграть.

«Бразильцы и чилийцы всегда были братскими народами. И мы вместе ненавидим аргентинцев. Разве это не повод устроить праздник?»

«За Аргентину без чемпионата мира».

«Подумайте об одном: Месси никогда не позволял Неймару засиять в команде, и ему пришлось уйти. Месть – отнятый мундиаль».

У некоторых аргентинцев пригорело, и они напомнили Бразилии небезызвестный полуфинал ЧМ-2014 с Германией:

«Бразилия уже сдалась один раз. Или вы забыли? Вы тогда отдали свои задницы».

  • Аргентина не побеждала в трех матчах подряд и опустилась на шестое место.
  • Четвертая строчка дает прямую путевку на ЧМ-2018, пятая отправляет в стыковые матчи.
  • Аргентина (25 очка) может напрямую выйти на мундиаль даже при победе Чили (26) над Бразилией, поскольку два других прямых конкурента Колумбия (26) и Перу (25) сыграют между собой, и одна из команд точно потеряет очки.
  • В последнем туре аргентинцы поедут в гости к Эквадору, лишившемуся шансов на квалификацию.

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