Getty Images
Бразильские фанаты призывают сборную проиграть Чили и лишить Аргентину ЧМ-2018
Торсида хочет отомстить Лионелю Месси за Неймара.
Бразильские болельщики намерены болеть против родной команды в заключительном матче квалификации ЧМ-2018 против Чили. Логика торсиды проста: Чили – один из главных конкурентов Аргентины за попадание на мундиаль.
С этой целью бразильцы запустили хэштег #EntregaBrasil (Сдавайся, Бразилия), в сообщениях с которым они призывают пентакампеонов проиграть.
«Бразильцы и чилийцы всегда были братскими народами. И мы вместе ненавидим аргентинцев. Разве это не повод устроить праздник?»
«За Аргентину без чемпионата мира».
«Подумайте об одном: Месси никогда не позволял Неймару засиять в команде, и ему пришлось уйти. Месть – отнятый мундиаль».
У некоторых аргентинцев пригорело, и они напомнили Бразилии небезызвестный полуфинал ЧМ-2014 с Германией:
«Бразилия уже сдалась один раз. Или вы забыли? Вы тогда отдали свои задницы».
- Аргентина не побеждала в трех матчах подряд и опустилась на шестое место.
- Четвертая строчка дает прямую путевку на ЧМ-2018, пятая отправляет в стыковые матчи.
- Аргентина (25 очка) может напрямую выйти на мундиаль даже при победе Чили (26) над Бразилией, поскольку два других прямых конкурента Колумбия (26) и Перу (25) сыграют между собой, и одна из команд точно потеряет очки.
- В последнем туре аргентинцы поедут в гости к Эквадору, лишившемуся шансов на квалификацию.