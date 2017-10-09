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Экс-кипер «Ньюкасла»: «Месси нельзя считать лучшим в истории без победы на ЧМ»

Экс-кипер «Ньюкасла»: «Месси нельзя считать лучшим в истории без победы на ЧМ»
Eurosport

1 час назадОбновлено 46 мин. назад

Коронации, возможно, придется ждать еще лет пять.

Бывший вратарь «Вест Хэма», «Ньюкасла» и сборной Тринидада и Тобаго Шака Хислоп отказал Лионелю Месси в звании лучшего футболиста в истории, поскольку аргентинец не становился чемпионом мира.

«Я отвечал на этот вопрос много раз. Я не считаю, что он заслужил считаться лучшим футболистом в истории, не завоевав главный трофей в этом спорте.

Я думаю, можно так охарактеризовать подход болельщиков. Если ты не видел игру какого-либо футболиста, значит, он просто не может быть лучшим в истории.

Люди, которые не видели игру Пеле, не видели игру Диего Марадоны, никогда не признают, что они лучше Месси», – сказал Хислоп в эфире ESPN FC.

  • Месси со сборной Аргентины дошел до финала ЧМ-2014, где уступил Германии (0:1).
  • «Альбиселесте» рискует не попасть на мундиаль в Россию. За тур до финиша квалификации команда Хорхе Сампаоли идет шестой.

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