Мимо нас пьяное солнце. Почему сборная Аргентины такая унылая

Аргентина – страна, в которой всегда уделяли внимание молодежному футболу. В период с 1995-го по 2007-й национальные команды разных возрастов пять раз становились лучшими в мире, в 2008-м сборная U-23 выиграла Олимпиаду. Молодежки стабильно поставляли мегаталантливых парней в главную команду Аргентины, и, казалось, эта карусель будет крутиться вечно.

Первым тревогу забил главный тренер олимпийской сборной Серхио Батиста. Перед финальным матчем за золото Пекина коуч указал на неправильные тенденции: «Мы отрываем маленьких футболистов от детства. На семилетних пацанов слишком давят, заставляют торчать в спортивных залах и работать с железом. Считаю, это неправильный подход. Аргентинских игроков всегда выделяла техника, но залы и тренажеры не заменят работу с мячом».

Коллеги Батисты не восприняли слова всерьез и посоветовали тренеру не лезть туда, где некомпетентен. Серхио никогда не работал с детьми, но оказался прав: сейчас в сборной только четыре игрока моложе 25. Зенитовские Эмилиано Ригони и Леандро Паредес плюс Пауло Дибала с Мауро Икарди. Два последних, безусловно, топы, но для команды, претендующей на Кубок мира – ничтожно малая концентрация.

Исторически сложилось, что в атаке Аргентины больше мастеров, чем в других линиях, но такого ущербного тренда не было давно. В воротах – Серхио Ромеро, который полноценно играл за клуб аж пять лет назад. В защите уровню Роберто Айялы соответствует разве что Николас Отаменди. В центре поля настолько беда, что иногда по старой памяти Хавьер Маскерано исполняет опорника.

Команда не сбалансирована, а звездное нападение беспомощно, когда сзади нет товарищей, которые снабжают патронами. У Аргентины нет распасовщиков уровня Миралема Пьянича, Давида Сильвы или Андреса Иньесты. Среди аргентинских полузащитников, играющих в топ-5, только один игрок отдал больше двух асситов в сезоне-2016/17: Алехандро Гомес из «Аталанты» (типичное имя героя-любовника из латиноамериканского сериала).

В костер из кадровых проблем подкидывает трудностей и футбольная федерация. С начала квалификационных матчей к ЧМ-2018 командой руководили три человека. Херардо Мартино уволили после провала на Копа Америка, но когда сборная занимала третье место в отборочной группе и уступала лидерам всего два очка. Эдгардо Бауса выиграл только три встречи из восьми, зато выполнил главную задачу: уговорил Месси не оставлять страну. Хорхе Сампаоли – талантливый спец, но за несколько месяцев исправить ошибки системы проблематично даже ему.

Тренерские перестановки практически уничтожили командный дух. Несколько дней назад Сампаоли устроил мини-проверку: разрешил игрокам не приходить на тренировку, если они нуждаются в отдыхе. Оказалось, что усталость не чувствуют только ветераны Месси и Маскерано. История, которая отчетливо характеризует ущербность дел.

Единственный гол в 2017 году сборная забила с пенальти – с игры футболисты не закатили в чужие ворота ни одного мяча. Что потеряет чемпионат мира, если аргентинцы не приедут? Точно не голы. На ЧМ-2014 в Бразилии команда дошла до финала, но в плей-офф забила всего два мяча.

Для борьбы с засухой Сампаоли вызвал Икарди, но 24-летний страйкер не вписался в игру команды сходу. Виноваты предшественники аргентинского тренера, которые несколько лет динамили одного из лучших нападающих чемпионата Италии. С сезона-2014/15 Икарди стабильно в топе бомбардиров Серии А, но не получал вызов в сборную с 2013-го. Хотя именно Икарди подходит сборной больше всего: в «Интере» тоже мало партнеров топ-класса, но это не мешает ему рвать.

Спасать ситуацию по идее должен любимец нации Месси, но еще летом 2016-го Лео сдал сам себя: после очередного проигранного финала гений не выдержал статуса лузера и ушел. Взрослый мужик обиделся на вселенную и сдался вместо того, чтобы бороться и доказывать.

Все еще называете Роналду Кристиной? Считаете, что ему не повезло родиться в одно время с аргентинцем? Пока Месси капризничал и принимал уговоры о возвращении в сборную от футбольных селебрити и президента Аргентины, Криштиану тащил не самую сильную Португалию к победе на Евро-2016.

Герои не бросают своих и держат удар. Тот поступок Месси показал, что он никакой не инопланетянин, а обычный человек, который наделен талантом чуть больше других. Аргентина стала заложником собственных махинаций: обожествление игрока не всегда отображается на табло.

Месси, безусловно, один из лучших спортсменов в истории, но кейс сборной Аргентины в этой квалификации еще раз подчеркивает, что результат – дело не одного человека. Когда плывет вся вертикаль от федерации до отдельных игроков, даже Лео бессилен.

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