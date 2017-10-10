Поле за несколько часов до матча Эквадор – Аргентина, на которое Лионель Месси выйдет в ластах

Сборная Аргентины в заключительном матче отборочного этапа к ЧМ-2018 встретится в гостях с Эквадором.

За несколько часов да игры Кито, в котором пройдет игра, накрыл дождь. Осадки превратили почти идеальный газон стадиона «Олимпико Атауальпа» в рассадник довольно больших луж.

Аргентине необходима победа над Эквадором для попадания в стыковые матчи ЧМ-2018.

В самом крайнем случае аргентинцев спасет ничья, если в параллельном матче Перу проиграет Колумбии.

Аргентина свела последние 4 матча группы вничью и не забила последними 73-мя ударами по воротам соперников.

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