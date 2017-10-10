Getty Images

Поле за несколько часов до матча Эквадор – Аргентина, на которое Лионель Месси выйдет в ластах

Поле за несколько часов до матча Эквадор – Аргентина, на которое Месси выйдет в ластах
Eurosport

8 ч. назад

Погода создаст «альбиселесте» дополнительные трудности.

Сборная Аргентины в заключительном матче отборочного этапа к ЧМ-2018 встретится в гостях с Эквадором.

За несколько часов да игры Кито, в котором пройдет игра, накрыл дождь. Осадки превратили почти идеальный газон стадиона «Олимпико Атауальпа» в рассадник довольно больших луж.

  • Аргентине необходима победа над Эквадором для попадания в стыковые матчи ЧМ-2018.
  • В самом крайнем случае аргентинцев спасет ничья, если в параллельном матче Перу проиграет Колумбии.
  • Аргентина свела последние 4 матча группы вничью и не забила последними 73-мя ударами по воротам соперников.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Очень жесткий завал на «Туре Турции». Один велогонщик исполнил сальтуху вперед прямо на велосипеде

00:23
Популярные видео
«Тампа» сдержала Овечкина, отыгралась с 1:3, а Куч забил красивейший гол с неудобной
2 503 просмотров15 ч
Тарасенко примерился, пристроился и пристрелил «Айлендерс» дублем
 783 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться