Getty Images
Поле за несколько часов до матча Эквадор – Аргентина, на которое Лионель Месси выйдет в ластах
Погода создаст «альбиселесте» дополнительные трудности.
Сборная Аргентины в заключительном матче отборочного этапа к ЧМ-2018 встретится в гостях с Эквадором.
За несколько часов да игры Кито, в котором пройдет игра, накрыл дождь. Осадки превратили почти идеальный газон стадиона «Олимпико Атауальпа» в рассадник довольно больших луж.
- Аргентине необходима победа над Эквадором для попадания в стыковые матчи ЧМ-2018.
- В самом крайнем случае аргентинцев спасет ничья, если в параллельном матче Перу проиграет Колумбии.
- Аргентина свела последние 4 матча группы вничью и не забила последними 73-мя ударами по воротам соперников.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте