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Госслужащих Перу отпустят раньше с работы в связи с решающим матчем сборной

Госслужащих Перу отпустят раньше с работы в связи с решающим матчем сборной
Eurosport

3 ч. назад

Правительство страны думает о болельщиках.

Президент Перу Педро Пабло Кучински сообщил, что госслужащие могут раньше покинуть рабочие места в день матча сборной страны против Колумбии.

В случае победы перуанцы могут впервые с 1982 года квалифицироваться на турнир.

  • Сборная Перу четыре раза играла на чемпионатах мира.
  • В последнем туре квалификации ЧМ-2018 от Южной Америки на место в турнире и в стыковых матчах претендуют четыре команды.

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