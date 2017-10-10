Госслужащих Перу отпустят раньше с работы в связи с решающим матчем сборной

Президент Перу Педро Пабло Кучински сообщил, что госслужащие могут раньше покинуть рабочие места в день матча сборной страны против Колумбии.

В случае победы перуанцы могут впервые с 1982 года квалифицироваться на турнир.

Сборная Перу четыре раза играла на чемпионатах мира.

В последнем туре квалификации ЧМ-2018 от Южной Америки на место в турнире и в стыковых матчах претендуют четыре команды.

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