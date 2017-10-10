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Госслужащих Перу отпустят раньше с работы в связи с решающим матчем сборной
Правительство страны думает о болельщиках.
Президент Перу Педро Пабло Кучински сообщил, что госслужащие могут раньше покинуть рабочие места в день матча сборной страны против Колумбии.
В случае победы перуанцы могут впервые с 1982 года квалифицироваться на турнир.
- Сборная Перу четыре раза играла на чемпионатах мира.
- В последнем туре квалификации ЧМ-2018 от Южной Америки на место в турнире и в стыковых матчах претендуют четыре команды.
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