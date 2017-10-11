Лионель Месси блеснул хет-триком и вывел Аргентину на ЧМ-2018

Сборная Аргентины приехала в гости к Эквадору на судьбоносный матч отборочного цикла ЧМ-2018. Старт вышел для двукратных чемпионов мира ужасающим: уже на первой минуте Ромарио Ибарра распечатал ворота Серхио Ромеро.

Но затем за дело взялся Лионель Месси. Его голы на 11-й, 18-й и 62-й минуте принесли Аргентине третье место в квалификации и прямую путевку на мундиаль.

Перед бенефисом Месси Аргентина не забивала на протяжении четырех отборочных матчей. Единственный мяч «альбиселесте» за этот период случился благодаря автоголу. Предыдущий гол Аргентины тоже забил Месси (в ворота Чили – 1:0).

На ЧМ-2018 квалифицировались Бразилия, Уругвай, Аргентина и Колумбия, а Перу выступит в стыковых матчах.

Аргентинцы не пропускают чемпионаты мира с 1970 года.

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