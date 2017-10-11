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Лионель Месси блеснул хет-триком и вывел Аргентину на ЧМ-2018

Месси блеснул хет-триком и вывел Аргентину на ЧМ-2018
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Капитан перестал играть на партнеров и сделал все сам.

Сборная Аргентины приехала в гости к Эквадору на судьбоносный матч отборочного цикла ЧМ-2018. Старт вышел для двукратных чемпионов мира ужасающим: уже на первой минуте Ромарио Ибарра распечатал ворота Серхио Ромеро.

Но затем за дело взялся Лионель Месси. Его голы на 11-й, 18-й и 62-й минуте принесли Аргентине третье место в квалификации и прямую путевку на мундиаль.

  • Перед бенефисом Месси Аргентина не забивала на протяжении четырех отборочных матчей. Единственный мяч «альбиселесте» за этот период случился благодаря автоголу. Предыдущий гол Аргентины тоже забил Месси (в ворота Чили – 1:0).
  • На ЧМ-2018 квалифицировались Бразилия, Уругвай, Аргентина и Колумбия, а Перу выступит в стыковых матчах.
  • Аргентинцы не пропускают чемпионаты мира с 1970 года.

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