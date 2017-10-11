Бразилия не пустила Чили на ЧМ-2018

Сборная Бразилии, первой обеспечившая себе место на мундиале, играла в последнем туре отборочного турнира чемпиона Южной Америки с Чили.

Перед игрой бразильские болельщики просили национальную команду слить матч и не пустить Аргентину в Россию. Но пентакампеоны все равно вынесли Чили – 3:0. Отличились Паулиньо (55-я минута) и Габриэл Жезус (57, 90).

Сборная Чили, дважды побеждавшая на Кубке Америки (2015, 2016) опустилась с третьего на шестое место и уступила Перу путевку в стыковые матчи за счет разницы мячей.

Аргентина отобралась бы на мундиаль даже в случае победы Чили. В решающем для себя матче «альбиселесте» победили Эквадор благодаря хет-трику Месси.

Помимо Аргентины и Бразилии на ЧМ-2018 от Южной Америки выступят Уругвай и Колумбия.

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