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Бразилия не пустила Чили на ЧМ-2018

Бразилия не пустила Чили на ЧМ-2018
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Алексис Санчес и Артуро Видаль в Россию не приедут.

Сборная Бразилии, первой обеспечившая себе место на мундиале, играла в последнем туре отборочного турнира чемпиона Южной Америки с Чили.

Перед игрой бразильские болельщики просили национальную команду слить матч и не пустить Аргентину в Россию. Но пентакампеоны все равно вынесли Чили – 3:0. Отличились Паулиньо (55-я минута) и Габриэл Жезус (57, 90).

Сборная Чили, дважды побеждавшая на Кубке Америки (2015, 2016) опустилась с третьего на шестое место и уступила Перу путевку в стыковые матчи за счет разницы мячей.

  • Аргентина отобралась бы на мундиаль даже в случае победы Чили. В решающем для себя матче «альбиселесте» победили Эквадор благодаря хет-трику Месси.
  • Помимо Аргентины и Бразилии на ЧМ-2018 от Южной Америки выступят Уругвай и Колумбия.

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