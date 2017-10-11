Гари Линекер: «Если Месси не величайший футболист в истории, то я ******* [долбанная] курица»

Легенда сборной Англии и журналист ВВС Гари Линекер возбудился от игры Лионеля Месси в судьбоносном матче квалификации ЧМ-2018 Эквадор – Аргентина.

«Он просто вышел и сделал хет-трик. Если Месси не величайший футболист всех времен, то я ******* [долбанная] курица».

Некоторые подписчики поддержали Линекера.

Некоторые не очень.

Хет-трик Месси вывел Аргентину на ЧМ-2018.

Лионель забил 7 голов в квалификации мундиаля в зоне КОНМЕБОЛ. Чаще отличался только уругваец Эдинсон Кавани (8). Из партнеров Месси никто не забил больше двух мячей.

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