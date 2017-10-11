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Жена Клаудио Браво: «Некоторые игроки Чили с утра не тренировались из-за похмелья после вечеринок»

Жена Браво: «Некоторые игроки Чили с утра не тренировались из-за похмелья после вечеринок»
Eurosport

3 ч. назад

Кажется, «красная команда» слишком рано отпраздновала выход на ЧМ-2018.

Супруга вратаря и капитана сборной Чили Клаудио Браво Карла Пардо после разгрома от Бразилии опубликовала громкое разоблачение в инстаграме.

«Спасибо, за все прекрасные моменты, моя сборная. Спасибо, Капитан Америка, за все, что мы пережили. Это было прекрасно.

Но когда вы надеваете майки сборной, вы должны оставаться профессионалами. Я знаю, что большинство футболистов надрывали задницы, но часть команды просто уходила на вечеринки, а с утра не тренировалась из-за похмелья.

Перестаньте плакаться те, кто носит майку сборной. Потому что теперь плачет целая страна.

Ждем вас с распростертыми объятиями, капитан».

Журналисты La Tecera связались с Браво и попросили прокомментировать слова жены, но тот ответил: «Это внутреннее дело команды».

  • Поражение от Бразилии (0:3) стоило Чили места на мундиале, хотя перед последним туром чемпионы Южной Америки шли на третьем месте.

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