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Артуро Видаль завершил карьеру в сборной Чили

Видаль завершил карьеру в сборной Чили
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Полузащитник тяжело воспринял невыход на чемпионат мира.

Артуро Видаль объявил о прощании с национальной командой. Полузащитник завершил международную карьеру после того, как сборная Чили не отобралась на ЧМ-2018 в России.

«Ребята, спасибо за все, за все годы, проведенные вместе, за то, что мы вместе умирали на поле, и за то, что многому научили страну и друг друга.

Моя душа опустошена, но я горжусь игроками и тренерским штабом», – написал Видаль в инстаграме.

  • Видаль выступал за сборную с 2006 года.
  • На счету полузащитника 97 матчей и 23 гола в составе национальной команды.
  • В ее составе он завоевал 2 Кубка Америки.

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