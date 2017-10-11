Артуро Видаль завершил карьеру в сборной Чили

Артуро Видаль объявил о прощании с национальной командой. Полузащитник завершил международную карьеру после того, как сборная Чили не отобралась на ЧМ-2018 в России.

«Ребята, спасибо за все, за все годы, проведенные вместе, за то, что мы вместе умирали на поле, и за то, что многому научили страну и друг друга.

Моя душа опустошена, но я горжусь игроками и тренерским штабом», – написал Видаль в инстаграме.

Видаль выступал за сборную с 2006 года.

На счету полузащитника 97 матчей и 23 гола в составе национальной команды.

В ее составе он завоевал 2 Кубка Америки.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме