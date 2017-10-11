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Никто кроме Лионеля Месси не забивал за сборную Аргентины в течение 11 месяцев
Капитан «альбиселесте» начисто затмил партнеров.
Лионель Месси вывел сборную Аргентины на ЧМ-2018 в России: в заключительном матче отборочного турнира против Эквадора нападающий сделал хет-трик.
Последний раз кто-то кроме Месси забивал за «альбиселесте» в ноябре 2016 года. С тех пор аргентинцы провели шесть официальных матчей, в которых отметились пятью голами: четыре на счету Лионеля, а еще один – автогол.
- Аргентина финишировала третьей в отборочном турнире ЧМ-2018.
- Месси хорош не только в сборной: на его счету 14 голов и 3 ассиста в 11 играх за «Барселону» в сезоне-2017/18.
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