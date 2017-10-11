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Давид Оспина подарил Перу гол и путевку в стыки, коснувшись мяча после свободного удара
Колумбийский вратарь сделал глупость.
Сборные Перу и Колумбии сыграли вничью (1:1) в матче квалификации ЧМ-2018 благодаря невнимательности голкипера Давида Оспины.
На 75-й минуте арбитр назначил свободный удар в сторону ворот сборной Колумбии. К мячу подошел нападающий перуанцев Паоло Герреро, который вместо розыгрыша пробил по воротам и сравнял счет.
Виновником пропущенного колумбийцами гола стал Давид Оспина: перед тем, как запустить мяч в сетку, голкипер коснулся его и тем самым помог сопернику избежать нарушения правила, запрещающего бить по воротам со свободного.
- Ничья сыграла на руку обеим командам: Колумбия напрямую вышла на ЧМ, а Перу попала в стыковые матчи.
- За право сыграть на турнире в России перуанцы сразятся с Новой Зеландией.
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