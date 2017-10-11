Semana: Колумбия и Перу договорились о ничьей прямо по ходу матча квалификации ЧМ-2018

Сборные Перу и Колумбии сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018 (1:1), которая устроила обе стороны: колумбийцы пробились на турнир напрямую, а перуанцы вышли в стыковые матчи.

По мнению Semana, игроки договорились о ничьей ближе к концу матча при счете 1:1. Нападающий колумбийцев Радамель Фалькао передал соперникам результаты параллельных матчей и предложил не бежать вперед в оставшиеся минуты.

Колумбийцы заняли четвертое место в группе, пропустив вперед Бразилию, Уругвай и Аргентину.

Перуанцы сыграют в стыковых матчах с Новой Зеландией.

Неудачниками отбора стала Чили, которая заняла шестое место, хотя за тур до финиша шла третьей.

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