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Девушки соблазняли игроков сборной Венесуэлы перед матчем с Парагваем, но те не повелись

Девушки соблазняли игроков сборной Венесуэлы перед матчем с Парагваем, но те не повелись
Eurosport

5 ч. назад

Гости не приняли подарок от соперников.

Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель рассказал о незванных гостях в отеле его команды перед матчем квалификации ЧМ-2018 против Парагвая.

«В ночь перед матчем несколько девушек посетили наших игроков в отеле. Но ребята не повелись. Мы не удивлены подобными женскими визитами, хотя я не знаю, кто их подослал. Это старая стратегия», – заявил Дудамель Globo Esporte.

  • Переизбыток тестостерона не помешал венесуэльцам переиграть Парагвай (1:0) и не пустить его на ЧМ.
  • Венесуэла заняла последнее место в группе, Парагвай – седьмое.

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