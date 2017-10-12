Девушки соблазняли игроков сборной Венесуэлы перед матчем с Парагваем, но те не повелись

Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель рассказал о незванных гостях в отеле его команды перед матчем квалификации ЧМ-2018 против Парагвая.

«В ночь перед матчем несколько девушек посетили наших игроков в отеле. Но ребята не повелись. Мы не удивлены подобными женскими визитами, хотя я не знаю, кто их подослал. Это старая стратегия», – заявил Дудамель Globo Esporte.

Переизбыток тестостерона не помешал венесуэльцам переиграть Парагвай (1:0) и не пустить его на ЧМ.

Венесуэла заняла последнее место в группе, Парагвай – седьмое.

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