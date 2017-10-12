«Чили – сборная воинов, и я не предам их». Артуро Видаль передумал завершать международную карьеру

Артуро Видаль передумал уходить из сборной Чили и вернулся спустя менее чем через сутки после завершения карьеры.

«Воин может плакать, чувствовать страх и разочарование, но он никогда не сдается. Я очень расстроен, как и большинство чилийцев. Мы не исполнили нашу мечту и все допускаем ошибки. Теперь нам надо извлечь из них урок и не повторять.

Настали сложные времена, но именно сейчас нужно проявить свои лучшие качества и показать, кто ты есть на самом деле. Чили – сборная воинов, и я горд быть одним из них. Я не предам их.

Я буду доступен и приеду в сборную в любой момент, когда бы меня не вызвали. Каждое поражение дает шанс исправить ситуацию. Этот день наступит рано или поздно. Вместе мы будем сильнее, чем когда-либо. Не стоит нас списывать со счетов. Увидимся в следующей битве», – заявил Видаль, которого цитирует официальный сайт Бундеслиги.

Сборная Чили проиграла в заключительном матче квалификации ЧМ-2018 Бразилии (0:3), опустилась с третьего места на шестое и не пробилась на турнир.

Сразу после игры Артуро Видаль объявил о завершении карьеры в национальной команде.

На счету полузащитника 97 матчей и 23 гола в составе национальной команды.

В ее составе он завоевал 2 Кубка Америки.

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