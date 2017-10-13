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AS: Чили подаст апелляцию на результат матча Перу – Колумбия из-за сговора футболистов

AS: Чили подаст апелляцию на результат матча Перу – Колумбия из-за сговора футболистов
Eurosport

1 час назад

В Россию через суд.

Федерация футбола Чили (ANFP) рассматривает вопрос подачи жалобы на результат отборочного матча Перу – Колумбия (1:1).

По окончании встречи Радамель Фалькао и другие футболисты признали, что договорились о ничьей по ходу матча. Такие действия можно подвести под нарушения пункта 6.3.2. регламента ФИФА о борьбе с договорными матчами, передает AS.

Ранее одна апелляция уже погубила Чили. «Красные» обжаловали результат матча с Боливией (0:0) из-за участия натурализованного футболиста и получили техническую победу.

Автоматически был аннулирован и результат матча Боливия – Перу (2:0). Если бы не та апелляция, Чили опередил бы Перу на одно очко и попал в стыки.

  • По ходу матча нападающий колумбийцев Радамель Фалькао передал соперникам результаты параллельных матчей и предложил не бежать вперед в оставшиеся минуты.
  • Ничья принесла Колумбии прямую путевку на мундиаль. Перуанцы обошли Чили по разнице мячей и попали в стыки на Новую Зеландию.

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