Теща Браво: «Видаль до 7 утра был в казино, подрался и заплатил, чтобы запись с камер стерли»

Вслед за супругой Клаудио Браво Карлой Прадо на тропу словесной войны вступила его теща Пилар Лисана.

Под ее обстрел попал хав сборной Чили Артуро Видаль, который неожиданно пропустил трагический матч против Бразилии (0:3). Футболиста неоднократно обвиняли в пьянстве, в 2015 году он даже был отчислен из сборной за инцидент в казино.

«Моя дочь всего лишь рассказала о творящемся в сборной все то, что мы и так знали. Мы знали, что это за люди, но Хуан Пицци никого не наказывал, когда это было необходимо. Из-за этого теперь плачет весь Чили.

Мой племянник работает в казино Монтиселло. Он рассказал мне, что на самом деле произошло с Артуро полтора года назад.

Была драка. Артуро ушел только в 7 утра. Он заплатил владельцам, чтобы те стерли записи с камер наблюдения», – сказала теща Браво Pagina 7.

Чили потерпел три поражения в четырех заключительных матчах квалификации ЧМ-2018.

Перед последним туром чилийцы шли третьими, но в итоге уступили пятую строчку Перу по разнице мячей.

Чилийцы еще надеются попасть на мундиаль за счет обжалования результата матча Перу – Колумбия.

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