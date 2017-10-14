Getty Images
5 игроков сборной Эквадора дисквалифицированы за поход в ночной клуб перед матчем с Аргентиной
Футболисты отстранены от игр национальной команды на неопределенный срок.
В списке дисквалифицированных Федерацией футбола Эквадора оказались защитник Роберт Арболеда, полузащитники Карлос Орехуэла и Габриэль Кортес, а также нападающие Эннер Валенсия и Хоао Плата.
Как сообщает ESPN, игроки перед отборочным матчем чемпионата мира-2018 с Аргентиной отправились в ночной клуб.
- Эквадор проиграл аргентинцам со счетом 1:3. Команда Хорхе Селико заняла восьмое место в отборочном турнире.
- По итогам южноамериканского отбора ЧМ-2018 на мундиале в России выступят Бразилия, Уругвай, Аргентина и Колумбия. Сборная Перу оспорит путевку на турнир в стыковых матчах.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте