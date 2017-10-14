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5 игроков сборной Эквадора дисквалифицированы за поход в ночной клуб перед матчем с Аргентиной

5 игроков сборной Эквадора дисквалифицированы за поход в ночной клуб перед матчем с Аргентиной
Eurosport

56 мин. назад

Футболисты отстранены от игр национальной команды на неопределенный срок.

В списке дисквалифицированных Федерацией футбола Эквадора оказались защитник Роберт Арболеда, полузащитники Карлос Орехуэла и Габриэль Кортес, а также нападающие Эннер Валенсия и Хоао Плата.

Как сообщает ESPN, игроки перед отборочным матчем чемпионата мира-2018 с Аргентиной отправились в ночной клуб.

  • Эквадор проиграл аргентинцам со счетом 1:3. Команда Хорхе Селико заняла восьмое место в отборочном турнире.
  • По итогам южноамериканского отбора ЧМ-2018 на мундиале в России выступят Бразилия, Уругвай, Аргентина и Колумбия. Сборная Перу оспорит путевку на турнир в стыковых матчах.

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